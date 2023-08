250 bisikletçi, Van Gölü'ne dikkat çekmek için Bitlis'e geldi

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)'VAN Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla 5 Ağustos'ta Van'dan yola çıkan 250 bisikletçi, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 8 Ağustos'ta kente ulaştı. Tarihi İhlasiye Medresesi önüne kamp kuran 250 bisikletçi, 430 kilometre olan Van Gölü'nün çevresini turladıktan sonra yeniden Van'a ulaşacak.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleri ile Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından, 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla, 5-13 Ağustos tarihleri arasında, 5'incisi düzenlenen 'Van Denizi Bisiklet Festivali' pazar günü başladı. Van Atatürk Kültür Parkı'nda başlayan festivale, Türkiye'den ve yurt dışından hem amatör hem de profesyonel 250 bisikletçi katıldı. Göldeki kirliliğe dikkat çekmeyi, Van Gölü'nü tanıtmayı ve bu anlamda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bisikletçiler, Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü olan 8 Ağustos'ta kente ulaştı. Tarihi İhlasiye Medresesi önüne kamp kuran 250 bisikletçi, 430 kilometre olan Van Gölü'nün çevresini turlayacak.

'ÇEVRE TEMİZLİĞİ DE YAPTIK'

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Erdoğan Özel, Van'ın Gevaş ve Bitlis'in Tatvan ilçesinden sonra Bitlis'e ulaştıklarını söyledi. Şu ana kadar 200 kilometre pedal çevirdiklerini belirten Özel, "Amacımız, Van Gölü Havzası'nı bir bütün olarak tanıtmak ve doğaseverlere göstermek. Bu turumuzu kamplı yapıyoruz. Her akşam bir yerde kamp kuruyoruz. Her gün yaklaşık 60-70 kilometre mesafe katettikten sonra kamp alanlarında çadırlarımızı kuruyoruz. Gittiğimiz yerlerin sadece tarihini, doğasını görmüyoruz. Oranın çevresini de gastronomisini de anlatıyoruz. Tabi sadece bir festival değil, aynı zamanda bir farkındalıktır. Bugün Nemrut Krater Gölü'ne gittik, orada hem yüzdük hem de çevre temizliği yaptık. Aslında hem çevre duyarlılığını toplumsal bazda yükseltmeye yönelik, hem de bu tür festivallerle bir nefes aldırmaya çalışıyoruz. Bitlis'in kurtuluşu münasebetiyle biz her sene 8 Ağustos'ta turumuzun bir ayağını Bitlis'e getiriyoruz. Bitlis'in kurtuluşunu bu vesileyle bisikletseverlerle kutlayıp sonra yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-08-08 11:42:10