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        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü kutlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:39
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        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü kutlandı
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        Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vali Oktay Çağatay, günün önemine yönelik konuşmasında, "Kadim şehir Bitlis'i, daha ileriye taşımak için mücadeleye devam etmeliyiz" dedi.

        Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü, Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile kurum amirleri, askeri erkan, polisler, öğrenciler ve bölge halkı katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulan programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        `BİRLİK VE BERABERLİK RUHU'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının da okunduğu programda, Vali Oktay Çağatay, yaptığı konuşmada, günün anlam ve önemine değindi. Vali Oktay Çağatay, konuşmasında, şunları söyledi:

        "Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlis'imizde de içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek, Bitlis'imizi düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Bizler de bu toprakların nasıl ve ne şartlarda kazanıldığını bilerek, ecdadın 7'den 70'e vermiş olduğu bu birlik ve beraberlik ruhunu daim kılmalıyız. Onların kararlılığı ve vatan savunmasındaki asil duruşu, bizlere örnek olmalıdır. Bütün bunları bir emanet bilmeli ve emaneti yücelterek korumayı kendimize ilke edinmeliyiz. Kahramanların bizlere emanet ettiği bu kadim şehir Bitlis'i, tüm alanda Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri haline getirmek ve bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak için mücadeleye devam etmeliyiz. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes, her günü 8 Ağustos ruhuyla yaşamalı, ülkemizi ve milletimizi aydınlık günlere ulaştırma gayesiyle çalışmalı, üzerine aldığı her türlü görev ve misyonu, bu vatanı miras bırakan ecdadımıza layık bir şekilde yerine getirmelidir."

        Programda, kurtuluş günü dolayısıyla, öğrencilerin yer aldığı çeşitli sportif faaliyetlerde dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından, halk oyunları gösterileriyle sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

        2023-08-08 12:38:42

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