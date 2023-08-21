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        Adilcevaz´da şahin ve doğan avlayan kişiye 11 bin 890 TL ceza

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:13
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        Adilcevaz´da şahin ve doğan avlayan kişiye 11 bin 890 TL ceza
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        Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Adilcevaz ilçesinde yasak olmasına karşın tuzak kurarak şahin ve doğan türü kuş avlamaya çalışan kişiye, 11 bin 890 TL idari para cezası kesildi.

        Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihangir köyü sınırlarındaki Sütey yaylasında devriye görevi yaparken, bir kişinin tuzak kurarak, yasak olmasına karşın şahin ve doğan türü kuşları avlarken yakaladı. Avda kullandığı malzemelere el konan kişiye, `Av Koruma Şefliği´ tarafından 11 bin 890 TL idari para cezası kesildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

        2023-08-21 12:54:53

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