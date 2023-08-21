Beyin kanaması geçiren Bitlis Polis Akademisi Müdürü, helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te beyin kanaması geçiren Bitlis Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman, BitlisTatvan Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Diyarbakır´a sevk edildi.

Akşam saatlerinde rahatsızlanan Kazım Kaman, ambulansla BitlisTatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kaman´a burada ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra da ileri tetkik ve tedavi için hastane bahçesine inen helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-08-21 23:18:09