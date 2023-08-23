Malazgirt Zaferinin 952'nci yılı etkinlikleri başladı (2)
JANDARMADAN 'ÜZÜM SALKIMI' GÖSTERİSİ
Ahlat ilçesindeki Millet Bahçesi 1071 Alparslan Otağı etkinlik alanında yapılan açılışın ardından Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Timi tarafından gerçekleştirilen 'Üzüm Salkımı' gösterisi ilgi gördü.
2 Sikorsky tipi helikopterin alan üzerindeki uçuşu ve Jandarma Personelinin 'Üzüm Salkımı' gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, cep telefonu ile görüntülemeye çalıştıkları helikopterleri ayrıca el sallayarak selamladılar. Gösteri yaklaşık 10 dakika sürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN
2023-08-23 19:56:44