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        Ahlat'taki 1071 Alparslan Otağı er meydanı oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:33 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:34
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        Ahlat'taki 1071 Alparslan Otağı er meydanı oldu
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        Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)MALAZGİRT Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Bitlis'in Ahlat ilçesinde devam eden etkinliklerin 2'nci gününde, güreşçiler kıyasıya mücadele etti.

        Ahlat ilçesindeki Millet Bahçesi 1071 Alparslan Otağı'na, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen karakucak güreşçileri bölge halkından ilgi gördü. Han Çadırı önünde düzenlenen güreş müsabakaları, davul zurna eşliğinde cazgırlarla devam etti. Yapılan müsabakalarda dereceye girenler güreşçilere madalyaları, daha sonra verilecek. Bölge halkı, güreş müsabakalarını çok beğendiklerini ve bu tür etkinliklerin sık sık yapılmasını beklediklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

        2023-08-24 13:32:26

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