Ahlat'taki 1071 Alparslan Otağı er meydanı oldu (2)

`YARIN CUMHURBAŞKANIMIZI AĞIRLAYACAĞIZ´

Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Bitlis'in Ahlat ilçesinde devam eden etkinliklerin 2'nci gününde Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Etkinliğimizin 2'nci günündeyiz. İlk günde çok yoğun bir kalabalık vardı. Bugün de aynı yoğunluk devam ediyor. Vatandaşlarımız; çağrımıza bakmaksızın koşarak, büyük şevkle ve zevkle iştirak ederek sahipleniyor. Bu, bizi ayrıca mutlu ediyor. Bugün belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız etkinliklerimizin tamamına iştirak ediyor. Yarın inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı burada ağırlayacağız. Cuma namazından sonra Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, kuvvet komutanlarımız, MHP lideri Devlet Bahçeli ile 1071'i yad etmek, anmak ve o günkü şehitlerimizin ruhaniyatına dualarla iştirak edeceğiz" dedi. Çoban ayrıca 1071 Alparslan Otağı'na, 2 günde 120 bin kişinin geldiğini söyledi.

JANDARMA VE POLİSTEN SERGİ

Etkinlikler kapsamında; Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri de 1071 Sultan Alparslan Otağı'nda stant açtı. Stantta terörle mücadelede kullanılan silah ve teçhizatlar sergilendi. Özellikle yerli ve milli silahların sergilendiği stantta, ziyaretçilere simülasyon atışlar da yaptırılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-08-24 15:46:34