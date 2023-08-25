Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz (2)

'ANADOLU'YU AŞKLA YOĞURANLARIN DESTANINA ŞAHİTLİK EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü etkinliklerinin yapıldığı Ahlat ilçesinde Selçuklu Meydan Mezarlığı´nı ziyaret ettikten sonra millet bahçesi içerisinde bulunan 1071 Sultan Alparslan Otağı'ndaki tören alanına geçerek burada kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi´nin 952'nci yıl dönümünün hayırlı olmasını dileyerek, "Bir sene sonra şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş bu topraklarla bizi buluşturan rabbime hamd ediyorum. Bugün bir kez daha demiri demirle dövenlerin, Anadolu´yu aşkla yoğuranların destanına şahitlik ediyoruz. Bir kez daha cesaret ve mücadeleleriyle ölümü öldürenlerin, yiğitlerin hikayelerini yeniden hatırlıyoruz. Dünyaya insan hakları, demokrasi dersi verenlerin çoğu, geçmişteki ayıplarını nasıl örteceklerini düşünürken, biz hamd olsun ecdadın zaferlerini şeref madalyası olarak göğsümüzde iftiharla taşıyoruz. Bizi anlamak ve bizi tanımak isteyenler hiç uzağa gitmesinler, buraya gelsin. Türk milletinin şanlı tarihini öğrenmek isteyenler Ahlat ve Malazgirt´i ziyaret etsin" dedi.

'AHLAT, MEVCUDİYETİN SİCİL BELGESİDİR'

Ahlat'ın, 8 bin 200 ecdat mezarıyla birlikte bu topraklardaki mevcudiyetinin sicil belgesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burası Belh ve Buhara ile birlikte Kubbetül İslam yıllarına sahip 3´üncü yerdir. Selçuklu kabristanlığındaki her bir şahideyi aynı zamanda bir hafıza kaydı olarak görüyoruz. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetle birlikte geleceğe yürüyoruz. Şair buraları bakın nasıl anlatmış, `Ahlat yurdun tapusudur, Şehri ecdat yapısıdır, Büyük Malazgirt Zaferi fetihlerin kapısıdır.´ Evet bu mısralarda anlamını bulan zaferden bir gün önce Sultan Alpaslan´ı ve ordularını gazaya hazırlayan yiğitleri, gazaya katılan Ahlat beylerine, Ahlatlı neferlere Yüce Allah´tan rahmet diliyorum. Anadolu´nun fatihi Malazgirt destanının şanlı komutanı Sultan Alpaslanı, ve istiklalimiz uğruna asırlardır canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Ahlat yolunda elim bir trafik kazası sonucunda kaybettiğimiz Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hocamıza da bu vesileyle bir kez daha rahmet diliyorum. Tarihimizde `zaferler ayı´ olarak geçen ağustos ayını anlamına ve önemine uygun şekilde hep birlikte idrak ediyoruz. Bugün Ahlat´tayız. Yarın inşallah Malazgirt´te olacağız. 30 Ağustos´u Ankara´da kutlayacağız. Ardından 85 milyon olarak 29 Ekim´de Cumhuriyetimizin 100´üncü yılına ulaşmasının sevincini yaşayacağız. Geçmişten ders çıkartarak, ibret alarak daha müreffeh ve daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz. Tarihimizde çok önemli bir kilometre taşını ifade eden bu seneyi iyi şekilde değerlendirmenin gayretindeyiz. Zaferlerimizin ve gurur günlerimizin her birinde ülkemizde yeni dönemin milletimizin fertleri arasında yeni bir kucaklaşmanın zemini haline getirmek istiyoruz. 6 Şubat´ta asrın felaketi olan depremlerle sarsıldığımız, akabinde rekabet seviyesi yüksek bir seçim geçirdiğimiz bu süreçte Türkiye olarak böyle bir kardeşlik seferberliğine ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi hep beraber 31 Mart´a hazırlanıyor muyuz? 31 Mart´ta başta İstanbul ve Ankara olmak üzere buraları şu anda maalesef adeta çöp, çukur ve çamura çeviren zihniyetten geri alıyor muyuz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Han Çadırı'nı ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra bölge valilileri ve belediye başkanlarıyla toplantıya katılacağı Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. (DHA)

Behçet DALMAZ-Özcan ÇİRİŞ-Orhan AŞAN/AHLAT, (Bitlis),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Behçet DALMAZ-Özcan ÇİRİŞ-Orhan AŞAN

2023-08-25 18:00:52