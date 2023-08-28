Bitlis'e şehit ateşi düştü
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde araziden kayıp, düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık´ın (22) acı haberi, Bitlis'in İçmeli köyündeki ailesine ulaştı.
Piyade Sözleşmeli Er Barlık'ın şehit olduğu haberini, merkeze bağlı İçmeli köyünde yaşayan ailesine askeri ve sivil yetkililer verdi. Ailenin yaşadığı eve ve çevresine Türk bayrakları asıldı. Cenazesi Bitlis'e getirilen Şehit Barlık için İl Jandarma Komutanlığı'nda karşılama töreni düzenlendi. Karşılama sırasında güçlükle ayakta duran şehidin babası Servet Barlık'ı, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu teselli etmeye çalıştı.
Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık için ikindide Bitlis İl jandarma Komutanlığı´nda tören düzenlenecek. Törenin ardından şehit Barlık kent merkezine 20 kilometre mesafedeki İçmeli köyünde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-08-28 11:31:10