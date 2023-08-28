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        Bitlis'e şehit ateşi düştü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 18:40 Güncelleme: 28.08.2023 - 18:41
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        Bitlis'e şehit ateşi düştü (2)
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        PençeKilit Harekatı bölgesinde arazide kayıp düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Belediye Başkan Vekili Gökhan Tokmak, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, polis ve askeri yetkililer ile kurum amirleri katıldı.

        Cenaze aracı ile İl Jandarma Komutanlığı önüne getirilen şehidin cenazesi bir süre askerlerin omuzlarında taşındı. Şehit Barlık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, öz geçmişi okundu. Şehit için Bitlis 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş tarafından bir konuşma yapıldı. Ardından cenaze namazı kılınıp, dua edildi. Yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü törende babası Servet Barlık, annesi Birgül Barlık ayakta durmakta güçlük çekti ve şehidin fotoğrafına sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin cenazesi, merkeze bağlı İçmeli köyünde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

        2023-08-28 18:39:59

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