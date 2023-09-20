Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

        BİTLİS'te,şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 22:07 Güncelleme: 20.09.2023 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'te,şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AZ 117 plakalı otomobil, iddiaya göre, karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kaldırıma çarpıp, şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Azerbaycan lideri Aliyev'den açıklamalar
        Azerbaycan lideri Aliyev'den açıklamalar
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Rehin alınan anne kurtarıldı
        Rehin alınan anne kurtarıldı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Yıldızı parlayacak 5 sektör
        Yıldızı parlayacak 5 sektör
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 3 yaşındaki çocuğun kulağından 23 sinek larvası çıkarıldı
        Bitlis'te 3 yaşındaki çocuğun kulağından 23 sinek larvası çıkarıldı
        Hizan Kaymakamı Özçelik, arama kurtarma eğitimi alan gönüllüleri ziyaret et...
        Hizan Kaymakamı Özçelik, arama kurtarma eğitimi alan gönüllüleri ziyaret et...
        Hizan'da gaziler onuruna yemek programı düzenlendi
        Hizan'da gaziler onuruna yemek programı düzenlendi
        Tatvan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Tatvan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Ahlat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Ahlat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Hizan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Hizan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı