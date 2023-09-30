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        Bitlis'te, PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

        BİTLİS'inTatvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 14:44 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:45
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        Bitlis'te, PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
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        BİTLİS'inTatvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinin Kısıklı ve Yumrukaya köyü kırsalında, 28 Eylül'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda RPG-7 roketatar silahı, 2 anti-tank mühimmatı, 2 anti-personel mühimmatı, 4 roket sevk fişeği, PKM makineli tüfek ve bu tüfeğe ait 30 mühimmat, mavzer tüfek, 16 mavzer mühimmatı, 2 Kalaşnikof şarjörü, 30 Kalaşnikof mühimmatı, telsiz, dron, 4 dron dengeleyici aparat, 5 dron monte edilen havan tapası, 0,5 kilo plastik patlayıcı, 6 adet EYP'de kullanılmak üzere hazırlanmış uzaktan komutalı anahtar sistemi, 1 Glock marka tabancaya ait şarjör, 1 havya, 10 metre lehim teli, 5 şarj kablosu, 3 akü ve çeşitli gıda, mutfak ve yaşam malzemesi bulundu. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

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