Nemrut Krater Gölü'ndeki ayılar, yolcu minibüsüne girip yiyecek aradı BİTLİS'inTatvan ilçesi sınırlarındaki, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü kenarında yaşayan ve bölgenin sembolü haline gelen ayılar, bu kez, doğaseverleri taşıyan yolcu minibüsünün içine girip, yiyecek aradı. O anlar cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

BİTLİS'inTatvan ilçesi sınırlarındaki, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü kenarında yaşayan ve bölgenin sembolü haline gelen ayılar, bu kez, doğaseverleri taşıyan yolcu minibüsünün içine girip, yiyecek aradı. O anlar cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

Bitlis sınırlarındaki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son günlerde bölgede yaşayan ve insanların sık sık elle beslediği ayılarla gündeme geliyor. Bölgede her geçen gün sayıları artan ayılar, yiyecek bulabilmek için insanların piknik yaptığı alanlara geliyor. Ayılar, kiminin sofrasına ortak oluyor, kimisi de elle beslemeye çalışıyor. Her yıl binlerce doğaseveri ağırlayan Nemrut Krater Gölü'ndeki ayılar, bu kez de bölgeye yolcu götüren minibüste yiyecek aradı. O anları cep telefon kamerasına kaydeden bir kişi, bir taraftan da ayıları uzaklaştırmaya çalıştı.

Bölgede gözlem yapan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, ayıların doğal yollardan beslenmeleri için insanlardan uzak tutulması gerektiğini belirterek, "Uzun yıllardan beridir bölgeyi gözlemleyip kayıt altına almaktayım. Yakın zamanlarda ayıların sayıları bu bölgede bir hayli arttı. İnsanlara saldırdıkları da oldu. Bunun yanında insanların araçlarına ve çadırlarına zararlar verdiklerini de gördük. Bunun en temel nedenlerinden birisi, insanların ayıyı kendilerine alıştırmaya çalışmasıdır. Bunun yanında araçlarda ve çadırlarda yiyecek bırakmaları da etken oldu. Ayıların sayılarının artması nedeniyle buralar artık yiyecek ile kamp yapılacak bir yer olma özelliğinden çıktı. Bunun yanında insanların yaklaşmamasını öneriyorum. Bunlar evcil hayvanlar değil. İnsanların bu hayvanları elle beslemesi, bunların doğal yapısını da bozuyor. Bu şekilde insanların arasında dolaştıklarına da sıkça şahit oluyoruz. Bu da maddi manevi zararlara yol açıyor. Ayrıca istenmeyen durumlara da yol açabilmektedir" diye konuştu.

'AYI CAMDAN İÇERİ GİRDİ'

Minibüs sürücüsü Uğur Selici ise ayının minibüsüne girmesinden dolayı korku yaşadıklarını anlatarak, "Bu bölgeye sık sık kampçıları getiriyorum. Yine bir ekibi getirdim. Bir süre sonra ayıların aracın etrafında dolaştığını gördüm. Ben onlardan kaçtım. Minibüsün kapıları da açık kalınca ayılar içeri girdi. Ayı camdan içeri girerek, yiyecek aradı. Sonra bağırarak, oradan uzaklaştırma çalıştık. Ancak ikinci bir ayı geldi. O da yiyecek bulmak için aracın içine girdi. Bir süre sonra da çıkıp oradan uzaklaştılar" dedi.

DHA-Genel - Türkiye-Bitlis - Özcan ÇİRİŞ

2023-10-04 11:09:43