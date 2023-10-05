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        300 yıllık tarihi evler, fotoğrafçıların gözdesi oldu

        BİTLİS'inHizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyündeki 300 yıllık tarihe sahip taş evler, turistlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:57 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:00
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        300 yıllık tarihi evler, fotoğrafçıların gözdesi oldu
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        BİTLİS'inHizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyündeki 300 yıllık tarihe sahip taş evler, turistlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

        Hizan ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Uzuntaş köyündeki evler, son yıllarda ziyaret edilen noktalardan biri oldu. 300 yıllık tarihe sahip taş evleri ve dar sokakları ile Uzuntaş köyü, turistlerin yanı sıra fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi. Derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu tarihi evler, özellikle görüntüsü ile dikkat çekiyor.

        Ağrı'dan gelen Hüseyin Yıldırım, "Buraya arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Çok güzel buldum. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Buranın çok güzel, tarihi bir dokusu var" dedi.

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