Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleri BİTLİS'inTatvanilçesinde dünyanın 2'nci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut, sonbahar mevsiminde fotoğraf tutkunları ile doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Göle çıkan doğaseverler, sonbahar renklerine bürünen manzara önünde fotoğraf çektirdi.

BİTLİS'inTatvanilçesinde dünyanın 2'nci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut, sonbahar mevsiminde fotoğraf tutkunları ile doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Göle çıkan doğaseverler, sonbahar renklerine bürünen manzara önünde fotoğraf çektirdi.

Van Gölü Havzası'nda, Tatvan sınırlarında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbahar renklerine büründü. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle cezbeden göl, yılın her döneminde çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Van Gölü Aktivistleri Derneği'ne üye bir grup doğasever ve fotoğraf tutkunu, bölgeyi ziyaret etti. Gölün sonbahardaki eşsiz güzelliğini görmek için gelenler, doğa harikası manzara önünde fotoğraf çektiriyor.

'DOĞASI İNSANLARI CEZBEDİYOR'

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Maşallah Özel, Van Gölü'nün kirlenmemesi için birtakım etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Etkinliklerimiz kapsamında Tatvan ilçemizdeki Nemrut Krater Gölü'nü de ziyaret ettik. Amacımız hem Van Gölü'nün kirliliğine dikkat çekmek hem de Nemrut Krater Gölü'ndeki eşsiz doğa güzelliğinin ön plana çıkması için katkıda bulunmak. Bilindiği üzere Nemrut sonbaharda hakikaten farklı renklerle, farklı cümbüşlerle bir doğa harikası konumunda. Doğaseverleri buraya bekliyoruz" dedi. Antalya'dan gelen Mehmet Bağlı, "Gerçekten güzel bir bölge, konum olarak güzel bir yer. Doğa zaten göründüğü gibi insanları cezbediyor. Krater Gölü'ne geldiğim için mutluyum" diye konuştu.

'BURASI HARİKA BİR YER'

Avusturya'dan gelerek Nemrut Krater Gölü çevresine karavanları ile kamp kuran doktor çift de bölgeye hayran kaldıklarını belirtti. Beyin cerrahı olan Martin Sojer, "İki gün burada kalacağız. Çünkü çok güzel bir yer, arabayla yeni geldik ve kocaman bir alan gördük. Bu benim ilk seferim. Bu yüzden yarın dağa tırmanmaya çalışacağız. Aslında 6 aydır seyahat yapıyoruz. Ama Türkiye'de 2 ay kalacağız. Nemrut Krater Gölü'nü çok beğendik. Burası doğa harikası bir yer" dedi.