Piknik yapan aile, 2'si yetişkin 4 ayıyı ağaç dallarıyla uzaklaştırdı BİTLİS'inTatvan ilçesindeki, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü kenarına pikniğe gelen 5 kişilik aile, bölgede 2'si yetişkin 4 bozayı ile karşılaştı. Panik yaşayan aile fertleri, ellerindeki uzun ağaç dallarıyla ayıları bölgeden uzaklaştırdı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BİTLİS'inTatvan ilçesindeki, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü kenarına pikniğe gelen 5 kişilik aile, bölgede 2'si yetişkin 4 bozayı ile karşılaştı. Panik yaşayan aile fertleri, ellerindeki uzun ağaç dallarıyla ayıları bölgeden uzaklaştırdı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mavi ve yeşilin tonlarını bünyesinde barındıran, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son günlerde bölgede yaşayan ve insanların sık sık elle beslediği ayılarla da gündeme geliyor. Bölgede her geçen gün sayıları artan ayılar, yiyecek bulabilmek için vatandaşların piknik yaptığı alanlara geliyor.

Akşam saatlerinde piknik yapmak için bölgeye gelen 5 kişilik aile, 2'si yavru 4 bozayı ile karşılaştı. Bir anda panikleyen aile, daha sonra ellerine aldıkları uzun ağaç dallarıyla ayıları bölgeden uzaklaştırdı. Yaşanan bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bölgede uzun yıllardır gözlem yapan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Nemrut Krater Gölü çevresinde görülen ayılarla ilgili uyarıda bulundu. Önen, "Ziyaretçiler burada piknik yapmakta ve mangal yakmakta. Bunun yanında bazı insanlar çöplerini bölgeye atabilmektedir. Bunun neticesinde ayılar kokunun etkisiyle çevreye atılan çöplerden dolayı daha çok görünür oldu. İnsanlar ister istemez ayılarla karşı karşıya gelmesi tehlikeli bir durum oluşmaktadır. Biliyoruz ki bu tür doğal ortamlar bu canlılar için makul bir ortamdır. İnsanlarla bu canlıların bir arada olması bir tehlike oluşturabiliyor" dedi.