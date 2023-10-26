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        Öğrenciler bedenleriyle '100'üncü yıl' görseli oluşturdu; dronla görüntülendi

        BİTLİS'teilkokulöğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne özel koreografi hazırladı. Okul bahçesinde toplanıp, '100. yıl' yazısı oluşturan öğrenciler, dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:35
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        Öğrenciler bedenleriyle '100'üncü yıl' görseli oluşturdu; dronla görüntülendi
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        BİTLİS'teilkokulöğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne özel koreografi hazırladı. Okul bahçesinde toplanıp, '100. yıl' yazısı oluşturan öğrenciler, dron ile görüntülendi.

        Kent merkezinde Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü için koreografi hazırladı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen koreografide, 300 öğrenci bir araya gelerek, '100. yıl' yazısı oluşturdu, 'Atatürk Çocukları' şarkısı eşliğinde Türk bayrağı açtı. Dron ile havadan görüntülenen koreografi, büyük beğeni topladı.

        Okul müdürü Mehmet Sani Ekin, öğrencilerin Cumhuriyet'in 100'üncü yılını farklı bir şekilde kutlamak istediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz uzun süren bir çalışmanın ardından bu görsel şöleni ortaya çıkardı. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. 300 kişilik bir öğrenci grubumuzla '100. yıl' yazısını yazdık" dedi.

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