Kuran kursu öğrencileri, harçlıklarını Filistinli çocuklara bağışladı BİTLİS'te,yaşları 4 ila 6 arasında değişen, 52 Kuran kursu öğrencisi, harçlıklarını Filistin'deki çocuklar için bağışladı. Müftülüğü ziyaret eden öğrenciler, yanlarında getirdikleri içerisinde 27 bin TL olan kumbarayı İl Müftüsü Faysal Geylani'ye teslim etti.

BİTLİS'te,yaşları 4 ila 6 arasında değişen, 52 Kuran kursu öğrencisi, harçlıklarını Filistin'deki çocuklar için bağışladı. Müftülüğü ziyaret eden öğrenciler, yanlarında getirdikleri içerisinde 27 bin TL olan kumbarayı İl Müftüsü Faysal Geylani'ye teslim etti.

Bitlis Müftülüğü'ne bağlı Hüsrev Paşa Kuran Kursu'nda eğitim gören 4- 6 yaş arasındaki 52 öğrenci, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'deki akranları için harçlıklarını biriktirdi. Hocaları eşliğinde ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile İl Müftülüğüne giden öğrenciler, içinde toplam 27 bin TL olan kumbarayı Filistinli çocuklara ulaştırmak üzere Müftü Faysal Geylani'ye teslim etti.

Günün, birlik ve beraberlik günü olduğunu söyleyen Geylani, "20 günden beri Kudüs ve Gazze; İslam toprakları, Yahudi zulmüne karşı, Yahudi işgali altındadır. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz bunun mücadelesini veriyor. Cenabı hak onları muzaffer eylesin. Gerçekten biz İslam alemi olarak, birleşmemiz, kenetlenmemiz lazım. Bugün birlik beraberlik günüdür. Allah öğrencilerimizden razı olsun. İlimizdeki Kuran kurslarına gelen öğrencilerimiz, biriktirdikleri kumbaralarını bize ulaştırdılar. Biz de en kısa zamanda bu yardımı Filistin'e ulaştıracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak hem maddi hem de manevi desteklere çok ihtiyaçları var. Dualarımızla, maddi desteklerimizle inşallah Gazze´nin kurtulması için en güzel şekilde mücadele veriyorlar. İnşallah o mücadelenin neticesinde Mescid-i Aksa´da özgür bir şekilde namaz kılmayı ve ezan okumayı cenabı hak cümlemize göstersin" dedi.