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        Bitlis kırsalında toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

        BİTLİS'inHizan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:16 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:20
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        Bitlis kırsalında toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
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        BİTLİS'inHizan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hizan ilçesine bağlı Süttaşı köyü kırsalında arama yaptı. Aramalarda, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, ,6 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AK-47 piyade tüfeği mekanizması, 3 bin 517 adet 7,62 mm fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi. Ele geçirilen ve delil niteliği taşıyan malzemeler incelenmek üzere Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alınırken, diğerleri imha edildi.

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