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        Şehit polis memuru, memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

        İSTANBUL'daSezgin Açık´ın ailesiyle tartıştıktan sonra aldığı hafriyat kamyonuyla 2'si polis aracı, toplam 16 araca çarptığı olayda yaralanıp, 24 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Lütfi Baykar'ın (53) cenazesi, memleketi Bitlis'te düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:30
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        Şehit polis memuru, memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı
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        İSTANBUL'daSezgin Açık´ın ailesiyle tartıştıktan sonra aldığı hafriyat kamyonuyla 2'si polis aracı, toplam 16 araca çarptığı olayda yaralanıp, 24 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Lütfi Baykar'ın (53) cenazesi, memleketi Bitlis'te düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.

        İstanbul'un Maltepe ilçesinde 20 Ekim'de meydana gelen olayda, annesi ve babasıyla tartışan Sezgin Açık, ailesine ait hafriyat kamyonu ile 2'si polis aracı olmak üzere 16 araca çarptı. Bu sırada denetim yapan polis memuru Lütfi Baykar ile 3 bekçi yaralandı. Baykar, 24 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde dün yapılan törenin ardından Baykar'ın cenazesi, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gönderildi.

        Şehit Baykar için Adilcevaz ilçesi Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kurum amirleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. 2 çocuk babası Baykar'ın cenazesi, tören alanına getirildikten sonra bir süre omuzlarda taşındı. İlçe Müftüsü Erkan Karaca'nın dua okumasının ardından cenaze namazı kılınıp, helallik istendi. Tören sonrası şehit Baykar'ın cenazesi, gözyaşları arasında Kale Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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