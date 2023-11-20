Van ve Hakkari'de kar yağışı (5)
HAKKARİ'DEARAÇLARYOLDA KALDI, BİTLİS'TE LAPA YAPA KAR YAĞDI
Bitlis ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Bitlis kent merkezinde lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidinde ise birçok araç yolda kaldı. Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, kar küreme çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yol yeniden trafiğe açılırken, bölgede yağışla birlikte fırtına da yaşamı olumsuz etkiledi.
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