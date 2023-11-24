Bitlis'te akademisyenler cübbelerini Gazze için giydi

BİTLİSEren Üniversitesi (BEÜ) akademisyenleri Gazze´de devam eden saldırıları protesto etmek amacıyla cübbelerini giyerek, basın açıklaması yaptı.

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi önünde akademisyenler cübbelerini giyerek İsrail´in Gazze´ye saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. `Cübbeni Filistin İçin Giy´ sloganı ile bir araya gelen akademisyenler, ortak bir basın açıklaması yaptı. Akademisyenler adına açıklamayı okuyan Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, bu süreçte şehit olan öğretmen ve akademisyenleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Palabıyık, İstanbul Üniversitesi akademisyenleri tarafından başlatılan protestonun diğer üniversitelerde de hayat bulması için çağrı yaparak, şöyle konuştu:

"İşte tam bu sebepten, daha fazla mazlumun ölmemesi ve insanca yaşaması için sesimizi yükseltiyor ve 'Cübbeni Filistin için giy' diyoruz. Bu duruşu başlatan İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinin selamını alıyor, onlara buradan selam gönderiyor ve biz de ülkemizdeki bütün akademisyenlere çağrı yapıyoruz; Sizler de İsrail´in yaptığı katliama `Dur´ deyin, Gazze halkının insanca yaşamasına ses olmak için cübbenizi Filistin için giyin ve sesinizi yükseltin. Her ne gerekçe ile olursa olsun, uluslararası hukukun ve insan haklarının hiçe sayıldığı ve katliama dönüşen Gazze saldırısını kabul etmiyoruz, hayır diyoruz ve lanetliyoruz. En temel insani ihtiyaçların dahi karşılanmadığı, karşılanması için izin verilmediği ve insanlık dramının yaşandığı Gazze ablukasının ve İsrail terörünün bir an evvel sonlandırılmasını istiyoruz. Sivil vatandaşlarına saldırı olduğu gerekçesi ile tonlarca bomba atılarak Gazze´de katledilen yaşlıların, kadınların, engellilerin, çocukların, bebeklerin ve tüm insanların vebalinin bütün Müslüman toplumların ve devletlerin üzerinde olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu katliama herkes sessiz kalsa da kulaklarını tıkasa da gözlerini kapatsa da sessiz kalmayacağımızı buradan ilan ediyoruz. Çin´den Latin Amerika´ya, Kafkaslardan Hindistan´a kadar dünyanın dört bir tarafında, mazlum halkların zulüm görmesine sessiz kalmayacağız."

`İSRAİL ÜRÜNLERİNİ BOYKOT ETMEYE DAVET EDİYORUZ´

Palabıyık, İsrail´e uygulanacak diplomatik baskıların yanında, tüm ürünlerinin boykot edilmesini istediklerini de belirterek, "Siyonizme karşı akademik çalışmaların hızlanmasını, uluslararası kongre ve çalışmalar yapılmasını, Yüksek Öğretim Kurumu´nun bir süre önce yaptığı açıklamada geçen `Akademik camia olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu´ ifadesi gereği, akademisyenlerin üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyor, akademisyenleri İsrail´e güçlü bir tepki vermeye davet ediyor ve boykotun tüm üniversitelerde işlevsel hale gelmesi çağrısı yapıyoruz" dedi.

`İSRAİL, YILLAR SONRA SAVAŞ SUÇLUSU KABUL EDİLECEK´

Doç. Dr. Palabıyık, İsrail´in tıpkı Nazi soykırımı gibi yaptığı bu katliamların yıllar sonra uluslararası hukuk tarafından savaş suçu ilan edileceğini ve yöneticilerinin de savaş suçundan yargılanacağını söyleyerek, "Bu minvalde İsrail, 1967 sınırlarına dönmeli, döktüğü her damla kanın hesabını uluslararası hukuk karşısında vermeli, dünya devletleri İsrail´in uluslararası hukuk karşısında yargılanması bitmeden bürokratik ilişkilerini devam ettirmemeli. İsrail ile tüm ekonomik ilişkiler askıya alınmalı, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmalı, Filistin halkı kendi geleceğini belirlemeli ve Filistin, İslam Birliği Teşkilatı´nın merkezi olarak dünya kamuoyuna ilan edilmelidir" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Bitlis Eren Üniversitesi öğretim görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş tarafından hem şehit öğretmenler, şehitler hem de Gazze ve Filistin için dua edildi.