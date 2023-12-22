Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'in yükseklerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı 

        BİTLİS'te, etkili olan kar yağışında, kar kalınlığının kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'in yükseklerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı 
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'te, etkili olan kar yağışında, kar kalınlığının kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bitlis ve ilçelerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Şehir merkezinde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığının, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Bölge halkı, kent merkezinde yağan kar altında yürürken, yağış ve sisin etkili olduğu Bitlis-Tatvan arasındaki Rahva bölgesinde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, sis ve buzlanmadan dolayı sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski kocasının ailesi sokak ortasında saldırdı!
        Eski kocasının ailesi sokak ortasında saldırdı!
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        "Beşiktaş tarihinde görmedik"
        "Beşiktaş tarihinde görmedik"
        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Beş yıl prim desteği
        Beş yıl prim desteği
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"

        Benzer Haberler

        Bitlis Belediyesi karla mücadelede kullanılan araçların bakımını tamamladı
        Bitlis Belediyesi karla mücadelede kullanılan araçların bakımını tamamladı
        Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, köy okulundaki çocukları tiyatroyla bu...
        Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, köy okulundaki çocukları tiyatroyla bu...
        Bitlis'te trafik kurallarına uymayan 3 bin 536 sürücü hakkında işlem yapıld...
        Bitlis'te trafik kurallarına uymayan 3 bin 536 sürücü hakkında işlem yapıld...
        Paris Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Nurcihan Ekinci, zirve h...
        Paris Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Nurcihan Ekinci, zirve h...
        Ahlat'ta "Günümüz Müslümanlarının Sorumluluğu ve Gazze" konferansı düzenlen...
        Ahlat'ta "Günümüz Müslümanlarının Sorumluluğu ve Gazze" konferansı düzenlen...
        Bitlis'te devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı
        Bitlis'te devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı