Bitlis'te kar yağışı etkili oldu BİTLİS'te kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

BİTLİS'te kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Meteorolojinin uyarısı sonrası Bitlis'te kar yağışı etkili oldu. Yaşamı olumsuz etkileyen kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Karayolları 118'inci Bitlis Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk sahasındaki Bitlis çevre yolu, Hizan'ın Panor ile Mutki'nin Karçinbaşı mevkilerinde trafik akışında sorun yaşanmaması için kar küreme çalışması başlattı.