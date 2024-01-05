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        TIR'ın dorsesindeki gizli bölmeden 2 kaçak göçmen çıktı

        BİTLİS'te, polisin kontrol noktasında durdurduğu TIR'ın dorsesinin alt tarafına yapılan gizli bölmede Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen TIR şoförü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:34 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:35
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        TIR'ın dorsesindeki gizli bölmeden 2 kaçak göçmen çıktı
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        BİTLİS'te, polisin kontrol noktasında durdurduğu TIR'ın dorsesinin alt tarafına yapılan gizli bölmede Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen TIR şoförü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki kontrol noktasında bir TIR'ı durdurup arama yaptı. Aramada, TIR'ın dorsesinin alt tarafında soğutucu motorunun bulunduğu alanda oluşturulan gizli bölmede Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı için oluşturulan özel bölmede saatlerce yolculuk yapan kaçak göçmenler, dışarıya çıkarıldı. Kaçak göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan TIR sürücüsü ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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