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        Bitlis'te kayak sezonu açıldı

        BİTLİS'teetkili olan kar yağışı sonrası kayak sezonu da açıldı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde, yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:35
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        Bitlis'te kayak sezonu açıldı
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        BİTLİS'teetkili olan kar yağışı sonrası kayak sezonu da açıldı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde, yoğunluk yaşandı.

        Bitlis'te 2 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı ile kentteki kayak merkezinde sezon açıldı. Hafta sonunu da fırsat bilenler, ailece kayak merkezine akın etti. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ne gelenler hem karın hem de kayağın keyfini yaşadı. Çocuğu ile kayak merkezine gelen Özkan Tuncel, "Burası çok güzel bir yer. Buradaki sosyal tesislerimiz güçlendirilirse çok daha güzel olur. Kayakseverler kayak yaparken, aileler de güzel bir vakit geçiriyor. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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