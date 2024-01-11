Bitlis'te karda mahsur kalan arıcılar kurtarıldı
BİTLİS'tekar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı köy yolunda mahsur kalan kamyonetteki 3 arıcı, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
BİTLİS'tekar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı köy yolunda mahsur kalan kamyonetteki 3 arıcı, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Sarpkaya köyüne arı kovanlarını almak için giden 3 arıcının içerisinde bulunduğu kamyonet, kar ve tipiye yakalandı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı köy yolunda mahsur kalan arıcılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile yol açılarak arıcılara ulaşıldı. Daha sonra arıcılar, kent merkezine getirildi.
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