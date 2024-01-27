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        Bitlis'te araçlar kara gömüldü

        BİTLİS'te, dün akşam başlayıp, gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ile araçlar kara gömülürken, 315 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:35
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        Bitlis'te araçlar kara gömüldü
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        BİTLİS'te, dün akşam başlayıp, gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ile araçlar kara gömülürken, 315 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Bitlis'te gece boyu etkili olan yağışla kar kalınlığı merkezde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. Araçların kara gömüldüğü ilçede, 315 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. Kar yağışıyla mahalle yollarında Bitlis Belediyesi, ana yollarda ise Karayolları ekipleri gece boyu karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürdü.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışının ardından 315 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığını, İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyedeki 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışması başlattıklarını söyledi.

        Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta ortasına kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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