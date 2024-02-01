Bitlis'te karlar, kamyonlarla şehir dışına çıkartılıyor

BİTLİS´te cadde ve sokaklarda biriken karlar, iş makineleri ile kamyonlara yüklenip şehir dışına çıkartılıyor. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Günlük 150- 200 kamyon civarında kar taşıyoruz" dedi.

Kentte 2 haftadır etkili olup, yüzlerce köy yolu kapanan yağışın durmasının ardından bölgede başlatılan karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kapalı 13 köy yolunu açmak için çalışma yürütülürken; kent merkezindeki karla iş makineleri ile toplanıp, kamyonlar ile şehir dışına çıkartılıyor.

'ÇOK ZAHMETLİ BİR İŞ'

40 iş makinesi ve 80 personel ile çalışma yürüttüklerini belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Karla mücadele çalışmamız devam ediyor. Kış aylarının başladığı günden bugüne kadar 3 metre 20 santim Bitlis'imize kar düştü. Şu an yerde 2 metreye yakın kar mevcut. Bunu da araçlarımızla taşımaya çalışıyoruz. Buzlanmalar için de tuzlama çalışması yürütülüyor. Günlük 150-200 kamyon civarında kar taşıyoruz. Çok zahmetli bir iş. 85 kilometrenin içerisinde okul bahçeleri, otoparklar, site içleri yok. Bugüne kadar da 100 bin litre akaryakıt kullandık. Tabii vatandaşlarımızın daha iyi bir hizmet almaları ve ulaşımda sıkıntı yaşamaması için 7 gün 24 saat esasında çalışıyoruz. Buradan tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.