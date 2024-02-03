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        TIR´ın dorsesinde 58 kaçak göçmen yakalandı

        BİTLİS'te, jandarmanın durdurduğu TIR'ın dorsesinde, brandanın altına gizlenmiş Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:20
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        TIR´ın dorsesinde 58 kaçak göçmen yakalandı
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        BİTLİS'te, jandarmanın durdurduğu TIR'ın dorsesinde, brandanın altına gizlenmiş Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör de gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis- Diyarbakır kara yolundaki Tanrıyar Karakolu uygulama noktasında, şüphe üzerine bir TIR'ı durdurup arama yaptı. TIR'ın brandayla kapalı dorsesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları belirtilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bitlis Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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