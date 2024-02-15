Bitlis-Baykan yolunda heyelan BİTLİS- Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi. Düşen toprak ve kaya parçalarıyla kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açıldı. Bitlis ile Siirt'in Baykan ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun 40'ıncı kilometresinde öğlen saatlerinde heyelan oldu. Yağışlar nedeniyle yumuşayan yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığını yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yol, kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açıldı. Bitlis Acil Afet ve Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bitlis-Baykan yolunun 40'ıncı kilometresinde Yenice Jandarma Karakolu yakınlarında ayrılan kayalık tehlike oluşturduğu için ekiplerimiz yolda gerekli trafik önlemi aldı. DSİ ve İl Özel İdareden ekskavatör desteği alınarak yol genişletme çalışması başlatıldı. Gün içerisinde yolda çalışmalar tamamlanarak çift yönlü olarak trafiğe açılacak" denildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 14:56 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:00 facebook

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