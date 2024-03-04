Tatvan'da belediye başkan yardımcısı silah ve bıçaklı saldırıda yaralandı

BİTLİS'in Tatvan ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, aralarında husumet bulunan yakınları tarafından silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı. İki bacağından silah ve bıçakla yaralanan Ökmen, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ökmen'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tatvan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, PTT Caddesi üzerinde aracıyla ilerlerken, aralarında husumet bulunan yakınları tarafından durduruldu. Burada Ökmen ile yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı saldırıya dönüşürken, Ökmen iki bacağından silah ve bıçakla yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİLİK: SALDIRININ SİYASİ YÖNÜ YOK

Saldırı sonrası Bitlis Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "04.03.2024 günü saat 12.20 sıralarında Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen bir grup şahıs tarafından Tatvan ilçemizde silahlı ve bıçaklı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucunda Necdet Ökmen her iki bacağından ateşli silah ve bıçak ile yaralanmış, tedavisi Tatvan Devlet Hastanesi’nde devam etmekte olup, bilinci açık ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yapılan araştırmalarda saldırının siyasi bir yönünün bulunmadığı, meydana gelme sebebinin aile içi husumetten kaynaklandığı anlaşılmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların olayda kullandıkları araçlar terk vaziyette bulunmuş olup, failler tespit edilmiştir. Failleri yakalamaya yönelik çalışma çok yönlü olarak devam etmektedir." denildi.