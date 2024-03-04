Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Tatvan'da belediye başkan yardımcısı silah ve bıçaklı saldırıda yaralandı

        BİTLİS'in Tatvan ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, aralarında husumet bulunan yakınları tarafından silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 17:19 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatvan'da belediye başkan yardımcısı silah ve bıçaklı saldırıda yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'in Tatvan ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, aralarında husumet bulunan yakınları tarafından silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı. İki bacağından silah ve bıçakla yaralanan Ökmen, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ökmen'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Tatvan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, PTT Caddesi üzerinde aracıyla ilerlerken, aralarında husumet bulunan yakınları tarafından durduruldu. Burada Ökmen ile yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı saldırıya dönüşürken, Ökmen iki bacağından silah ve bıçakla yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        VALİLİK: SALDIRININ SİYASİ YÖNÜ YOK

        Saldırı sonrası Bitlis Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "04.03.2024 günü saat 12.20 sıralarında Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen bir grup şahıs tarafından Tatvan ilçemizde silahlı ve bıçaklı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucunda Necdet Ökmen her iki bacağından ateşli silah ve bıçak ile yaralanmış, tedavisi Tatvan Devlet Hastanesi’nde devam etmekte olup, bilinci açık ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yapılan araştırmalarda saldırının siyasi bir yönünün bulunmadığı, meydana gelme sebebinin aile içi husumetten kaynaklandığı anlaşılmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların olayda kullandıkları araçlar terk vaziyette bulunmuş olup, failler tespit edilmiştir. Failleri yakalamaya yönelik çalışma çok yönlü olarak devam etmektedir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki masalar
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki masalar
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!
        77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Tatvan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ökmen, uğrağı saldırı s...
        GÜNCELLEME - Tatvan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ökmen, uğrağı saldırı s...
        Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerler için mevlit okutuldu
        Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerler için mevlit okutuldu
        Tatvan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ökmen, uğrağı saldırı sonucu yaralan...
        Tatvan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ökmen, uğrağı saldırı sonucu yaralan...
        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay yeni dönem projelerini anlattı
        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay yeni dönem projelerini anlattı
        Bitlis'in Karaca mezrasında sadece baba oğul yaşıyor
        Bitlis'in Karaca mezrasında sadece baba oğul yaşıyor
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi