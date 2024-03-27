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        Bitlis'te kar yağışı; kapanan 75 yoldan 24'ü açıldı

        BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle kapanan 75 köy yolundan 24'ü, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:16 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:20
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        Bitlis'te kar yağışı; kapanan 75 yoldan 24'ü açıldı
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        BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle kapanan 75 köy yolundan 24'ü, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı.

        Bitlis'te 1 haftadır kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 64 santimetreye, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. 75 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışma başlatırken, 24 köy yeniden ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, "Etkili olan yoğun kar yağışından dolayı merkeze bağlı köylerimizin tamamına yakını kapalı durumdaydı. Dün akşam karın bir nebze durması ile beraber arkadaşlarımızla mesai gözetmeksizin, sabaha kadar yol açma çalışmalarımızı sürdürdük. Bitlis genelinde 60 iş makinesi, 80 personelle karla mücadele çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah yarın sabaha kadar bütün köy yollarımızı vatandaşın hizmetine açacağız" dedi.

        Kapalı 51 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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