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        Nemrut Dağı'nda 6 metre karla mücadele

        BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki 2 bin 134 rakımlı Nemrut Dağı'nda, İl Özel İdaresi'nce karla mücadele çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 09:06 Güncelleme: 09.04.2024 - 09:10
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        Nemrut Dağı'nda 6 metre karla mücadele
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki 2 bin 134 rakımlı Nemrut Dağı'nda, İl Özel İdaresi'nce karla mücadele çalışması başlatıldı. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi aştığı bölgede, yol açma çalışmalarının 3 gün süreceği belirtildi.

        Tatvan ilçesinde, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölünün bulunduğu Nemrut Dağı'nda karla mücadele çalışması başlatıldı. Özellikle vadilerde rüzgarın da etkisi ile kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu 13 kilometrelik yolun temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri 3 iş makinesi, 1 greyder ve 1 kar savurma ile çalışma yürütüyor. Buradaki çalışmaların 3 gün süreceği belirtildi.

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü' bulunan 2 bin 134 rakımlı Nemrut Krater Gölü eşsiz doğası, endemik bitki türleri, sıcak -soğuk gölleri ile adeta bir doğa harikası. Ziyaretçilerin bu mevsimde de Nemrut Krater Gölüne gidebilmesi için yolun açılması bekleniyor.

        İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, önemli bir turizm merkezi olan Nemrut Krater Gölü yolunun en kısa sürede açılması için yoğun bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Yer yer 5-6 metreye ulaşan kar kalınlığı bulunmaktadır. Ülkemizin birçok yerinde denize girilirken, bizler bu bölgede karla mücadele çalışması yapıyoruz. Bayramın birinci ya da ikinci gününe kadar göle ulaşmayı hedefliyoruz. Nemrut Krater Gölü gerek yerli, gerekse yabancı turistler açısından çok önemli bir yer. İnşallah en kısa sürede yolu ulaşıma açacağız" dedi.

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