'Bombacı Mülayim' adıyla açtığı hesaptan emniyet verilerini paylaşan polis ile 2 meslektaşı adliyede

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü'ne ait çeşitli verileri sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden ‘BombacıMülayim01’ adıyla açtığı hesaptan paylaşan polis ile ona asılsız bilgi aktardıkları belirlenen 2 polis memuru, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru olan eşinin görev yerinin sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden paylaşılması üzerine polis ekipleri 5 gün önce çalışma başlattı. Bitlis Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımların Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. tarafından ‘BombacıMülayim01’ adıyla açılan hesaptan yapıldığını belirledi. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda V.K., 3 gün önce görev yaptığı Trabzon'da yakalanarak Terörle Mücadele Kanunu'nun 6’ncı maddesi (terörle mücadele eden personeli hedef göstermek) ve Türk Ceza Kanunu'nun 136’ncı maddesi (kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek) kapsamında gözaltına alınarak Bitlis'e getirildi.