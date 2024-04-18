'Bombacı Mülayim' adıyla açtığı hesaptan emniyet verilerini paylaşan polis ile 2 meslektaşı adliyede (2)
TUTUKLANDITrabzonEmniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde polis memuru olarak görev yapan ve 'BombacıMülayim01' adıyla sosyal medyada açılan hesapta Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile ilgili çeşitli verileri paylaştığı gerekçesiyle Bitlis'te bugün adliyeye sevk edilen V.
TUTUKLANDI
TrabzonEmniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde polis memuru olarak görev yapan ve 'BombacıMülayim01' adıyla sosyal medyada açılan hesapta Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile ilgili çeşitli verileri paylaştığı gerekçesiyle Bitlis'te bugün adliyeye sevk edilen V.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. V.K.'ya Bitlis'te asılsız bilgi aktardıkları tespit edilen polis memurları S.B. ve O.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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