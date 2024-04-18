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        'Bombacı Mülayim' adıyla açtığı hesaptan emniyet verilerini paylaşan polis ile 2 meslektaşı adliyede (2)

        TUTUKLANDITrabzonEmniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde polis memuru olarak görev yapan ve 'BombacıMülayim01' adıyla sosyal medyada açılan hesapta Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile ilgili çeşitli verileri paylaştığı gerekçesiyle Bitlis'te bugün adliyeye sevk edilen V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 19:07 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:07
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        'Bombacı Mülayim' adıyla açtığı hesaptan emniyet verilerini paylaşan polis ile 2 meslektaşı adliyede (2)
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        TUTUKLANDI

        TrabzonEmniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde polis memuru olarak görev yapan ve 'BombacıMülayim01' adıyla sosyal medyada açılan hesapta Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile ilgili çeşitli verileri paylaştığı gerekçesiyle Bitlis'te bugün adliyeye sevk edilen V.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. V.K.'ya Bitlis'te asılsız bilgi aktardıkları tespit edilen polis memurları S.B. ve O.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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