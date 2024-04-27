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        BİTLİS Keklik avcılarına 63 bin lira ceza

        BİTLİS'inAdilcevaz ilçesinde avladıkları 8 keklikle yakalanan 2 kişiye, 63 bin TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:41 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:41
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        BİTLİS Keklik avcılarına 63 bin lira ceza
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        BİTLİS’inAdilcevaz ilçesinde avladıkları 8 keklikle yakalanan 2 kişiye, 63 bin TL idari para cezası kesildi. Keklikler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

        Adilcevaz ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Süphan Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki Aygır Gölü köyü civarında şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. 2 kişinin bulunduğu araçta kafes sistemi ile avlanan 8 keklik, 5 tahta kafes, 4 kıl tuzak ve bir gizlenme örtüsü ele geçirilirken, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 2 kişiye de tazminat cezası ile 63 bin TL idari para cezası kesildi.

        Yakalanan 8 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yaşam alanlarına bırakılırken, kaçak avcılık yapanlara yönelik denetimlerin ise süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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