Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te üniversitelilerden Filistin'e destek için 10 günlük oturma eylemi

        BİTLİSEren Üniversitesi (BEÜ) İnsani Değerler Kulübü tarafından İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüs içerisinde yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:59 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te üniversitelilerden Filistin'e destek için 10 günlük oturma eylemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİSEren Üniversitesi (BEÜ) İnsani Değerler Kulübü tarafından İsrail’in Filistin’e saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüs içerisinde yürüyüş düzenlendi. Basın açıklamasının ardından 10 gün sürecek oturma eylemi başlatıldı.

        Yürüyüş ve basın açıklamasına BEÜ öğretim üyeleri, öğrenciler ve Bitlis Medeniyet Platformu üyeleri katıldı. Rahva Yerleşkesi'ndeki Memduh Eren Camisi'nde öğle namazı sonrası bir araya gelen grup kampüs içerisinde pankartlarla yürüyüş yaptı. Sloganlar da atan grup daha sonra basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İnsani Değerler Kulübü Başkanı Muhammed Beyazalma, 10 gün sürecek oturma eylemi ile Filistin’e destek vereceklerini söyledi.

        Beyazalma, Filistin'de sadece bir halkın değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerlerin sistematik bir şekilde katledildiğini belirterek şöyle dedi:

        "Tarihteki tüm önemli dönüm noktalarında olduğu gibi bugün de Gazze'de süregelen katliam ve direniş, doğruyu yanlıştan, haklıyı zalimden, izzeti zilletten ayırt eden bir furkan olarak karşımızda duruyor. Siyonistler, Filistin'de sadece bir halkı değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlediyor. Batılı devletler ise bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail'i açıktan desteklemekten çekinmiyor. Katil devleti, soykırım silahlarıyla teçhiz eden ABD, Gazze'deki mezalimin bizatihi faili konumunda olmayı sürdürüyor. Emperyalist ABD, Gazzeli mücahitlerin zillete uğrattığı siyonistleri koruyup kollarken, son günlerde ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde siyonizm karşıtı gösterilerin yoğunlaştığına şahitlik ediyoruz. Harvard'dan Yale'e, Kaliforniya'dan Teksas'a kadar Amerika'nın önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde bir taraftan siyonist vahşet lanetlenirken diğer taraftan Amerika'nın İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Kampüslere adeta Filistin kampları kuran öğrencilere akademisyenler de destek veriyor. Gazze'de yakılan direniş meşalesinin aydınlığında dünya, zulmün membağı ABD'de zalim yöneticilerine hakkı çekinmeden haykıran binlerce vicdan sahibine şahitlik ediyor. Bizler, üniversite öğrencileri olarak, Columbia üniversitesinde başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den selam gönderiyoruz."

        Açıklamanın ardından kampus içerisinde oluşturulan alanlarda 10 günlük oturma eylemi başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Tedaviyi reddetti! Karısını boğarak öldürdü
        Tedaviyi reddetti! Karısını boğarak öldürdü
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti

        Benzer Haberler

        Arıların yeteri kadar nektar alamaması koloni kayıplarına yol açıyor
        Arıların yeteri kadar nektar alamaması koloni kayıplarına yol açıyor
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Tatvan'da sahipsiz hayvanlara yönelik aşılama çalışması yapılıyor
        Tatvan'da sahipsiz hayvanlara yönelik aşılama çalışması yapılıyor
        Antalya'dan yola çıkan motosiklet tutkunları Bitlis'e ulaştı
        Antalya'dan yola çıkan motosiklet tutkunları Bitlis'e ulaştı
        Bitlis'te keklik yakalayan 2 kişiye 26 bin 635 lira ceza uygulandı
        Bitlis'te keklik yakalayan 2 kişiye 26 bin 635 lira ceza uygulandı
        Bitlis'te hafif ticari aracın çarptığı 2 kız öğrenci yaralandı
        Bitlis'te hafif ticari aracın çarptığı 2 kız öğrenci yaralandı