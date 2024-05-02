Bitlis'te üniversitelilerden Filistin'e destek için 10 günlük oturma eylemi

BİTLİSEren Üniversitesi (BEÜ) İnsani Değerler Kulübü tarafından İsrail’in Filistin’e saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüs içerisinde yürüyüş düzenlendi. Basın açıklamasının ardından 10 gün sürecek oturma eylemi başlatıldı.

Yürüyüş ve basın açıklamasına BEÜ öğretim üyeleri, öğrenciler ve Bitlis Medeniyet Platformu üyeleri katıldı. Rahva Yerleşkesi'ndeki Memduh Eren Camisi'nde öğle namazı sonrası bir araya gelen grup kampüs içerisinde pankartlarla yürüyüş yaptı. Sloganlar da atan grup daha sonra basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İnsani Değerler Kulübü Başkanı Muhammed Beyazalma, 10 gün sürecek oturma eylemi ile Filistin’e destek vereceklerini söyledi.

Beyazalma, Filistin'de sadece bir halkın değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerlerin sistematik bir şekilde katledildiğini belirterek şöyle dedi:

"Tarihteki tüm önemli dönüm noktalarında olduğu gibi bugün de Gazze'de süregelen katliam ve direniş, doğruyu yanlıştan, haklıyı zalimden, izzeti zilletten ayırt eden bir furkan olarak karşımızda duruyor. Siyonistler, Filistin'de sadece bir halkı değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlediyor. Batılı devletler ise bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail'i açıktan desteklemekten çekinmiyor. Katil devleti, soykırım silahlarıyla teçhiz eden ABD, Gazze'deki mezalimin bizatihi faili konumunda olmayı sürdürüyor. Emperyalist ABD, Gazzeli mücahitlerin zillete uğrattığı siyonistleri koruyup kollarken, son günlerde ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde siyonizm karşıtı gösterilerin yoğunlaştığına şahitlik ediyoruz. Harvard'dan Yale'e, Kaliforniya'dan Teksas'a kadar Amerika'nın önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde bir taraftan siyonist vahşet lanetlenirken diğer taraftan Amerika'nın İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Kampüslere adeta Filistin kampları kuran öğrencilere akademisyenler de destek veriyor. Gazze'de yakılan direniş meşalesinin aydınlığında dünya, zulmün membağı ABD'de zalim yöneticilerine hakkı çekinmeden haykıran binlerce vicdan sahibine şahitlik ediyor. Bizler, üniversite öğrencileri olarak, Columbia üniversitesinde başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den selam gönderiyoruz."