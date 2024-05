Üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi’nde öğrenci ve akademisyenler tarafından düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül, İHH Bitlis Temsilcisi Muzaffer Taşcan da katıldı. Kampüste başlayan yürüyüş, kampüs girişine kadar sürdü. Sloganların atıldığı yürüyüş sonrası basın açıklaması İngilizce ve Türkçe olarak yapıldı. Basın açıklamasını okuyan öğrencilerden Mehmet Güzelsoy, 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail tarafından katledildiğini, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırısının fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları, üniversiteler teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'Saystop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz. Bitlis ÜniAK teşkilatları ve Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin Stanford Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyor, 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve Saystop eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz."