Nemrut Krater Gölü yolu, kardan temizleniyor

BİTLİS’in Tatvan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 150 rakımlı dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü yolunda başlatılan karla mücadele çalışması sürüyor. Çalışmaların yarın tamamlanarak yolun ziyaretçilere açılacağı belirtildi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan Nemrut Krater Gölü’nün yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolda iş makinesi ile başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, geçen kış sezonu boyunca toplamda 15 bin kilometrelik yolda karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.