YÖK Başkanı Özvar ve 25 rektör Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler toplantısının ardından Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve 25 üniversite rektörü Bitlis’in tarihi mekanlarını gezdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki 25 üniversitenin rektörü, sabah saatlerinde Bitlis merkezde bulunan İhlasiye Medresesi, Feyzullah El Ensari türbesi, Tarihi El-Aman Hanı ve Ahlat’taki Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti. Burada Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi İlter İgit tarafından bilgilendirme yapıldı. YÖK Başkanı Özvar, Bitlis'in turizm açısından yurt içi ve yurt dışı potansiyeli taşıdığını söyledi. Bitlis'te bulundukları 2 gün boyunca bölgesel kalkınma konusunda çalışmalar yapan 25 üniversite ile bir araya gelerek yıllık değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirten Özvar, Türkiye'de üniversitelerin bir kısmının bölgesel kalkınma konusunda odaklanmalarını arzu ettiklerini söyledi.

Pek çok alanda bölgesel kalkınmaya hizmet eden üniversitelerin olduğunu belirten Özvar, "Çay konusunda, tuz konusunda, termal sular, zeytin ve fındık konusu gibi pek çok alanda uzmanlık tespit etmiş ve bu alanda bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan üniversitelerimiz var. Geçtiğimiz sene itibarıyla Bitlis Eren Üniversitesi de Bölgesel Kalkınma Misyonu İhtisaslaşma programı içine dahil edilmiş bir üniversitemizdir. Bitlis, özellikle turizm potansiyeliyle dikkat çeken bir şehrimiz. Şehrin merkezinde bulunan pek çok sayıda cami, türbe, kervansaray veya han, gerçekten bütün gerek yurt içi turizm faaliyetleri noktasında, gerekse yurt dışı turizm açısından çok kıymetli bir potansiyel taşıdığını fark ettik. Bu sebeple de turizm konusunda odaklanan bir üniversite olarak Bitlis Eren Üniversitesi'ni tespit ettik ve ilan ettik" dedi.

BİTLİS TARİHİ DOKUSUNU MUHAFAZA EDİYOR Bitlis’in tarihi dokusunu muhafaza eden iller arasında olduğunu da ifade eden Özvar, özellikle şehrin merkezinde yer alan yapıların pek çok kişinin ilgisini çekebilecek mahiyette olduğunu söyledi. Bitlis Eren Üniversitesi'ni diğer üniversitelerden ayıracak bir başka vasfının da olduğunu belirten Özvar, "Bir üniversiteye bölge, şehir sahip çıktığı zaman o üniversite çok hızlı kalkınıyor ve gelişiyor. Biz Bitlis Eren Üniversitesi'nde bunu fark ettik. Bitlisli hayırsever, iyiliksever, Bitlis'in önde gelen ticaret, sanayi insanları üniversitemize sahip çıkıyorlar. Bu çok önemlidir. Diğer illere de Bitlis Eren Üniversitesi'nin bu vasfıyla örnek olmasını beklediğimizi buradan ilan etmek isterim. Çünkü sadece üniversite bölgenin gelişmesine katkı vermiyor, aynı zamanda bölgenin ileri gelenleri, tüccarı, esnafı, sanayicisi sahip çıktığı ölçüde üniversitede gelişiyor. Dolayısıyla burada karşılıklı olarak bir kazançtan söz etmek mümkündür" diye konuştu.