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        Bitlis'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

        BİTLİS'inAhlat ilçesinde düzenlenen operasyonda 131 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:45
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        Bitlis'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
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        BİTLİS’inAhlat ilçesinde düzenlenen operasyonda 131 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönündeki ihbarı değerlendirerek Ahlat ilçesinde operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 80 sikke, 36 tarihi obje ve 15 adet yüzük olmak üzere 131 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler Ahlat Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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