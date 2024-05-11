Bitlis'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

BİTLİS’inAhlat ilçesinde düzenlenen operasyonda 131 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönündeki ihbarı değerlendirerek Ahlat ilçesinde operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 80 sikke, 36 tarihi obje ve 15 adet yüzük olmak üzere 131 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler Ahlat Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.