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        Van Gölü sahilleri mikrobiyalit tarlasına döndü

        TÜRKİYE'nin tek sodalı gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü, son yıllarda sularının çekilmesiyle gündeme geliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 12:34 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:40
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        Van Gölü sahilleri mikrobiyalit tarlasına döndü
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        TÜRKİYE'nin tek sodalı gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü, son yıllarda sularının çekilmesiyle gündeme geliyor. Her yıl biraz daha çekilen Van Gölü sahilleri mikrobiyalit tarlasına döndü. Tatvan, ve Adilcevaz ilçelerindeki sahillerde daha sıklıkla rastlanan mikrobiyalitler, fotoğrafçılardan ilgi görürken, çekilmenin boyutunu da gözler önüne seriyor.

        Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van ve Bitlis sınırlarındaki Van Gölü'nde, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle çekilen suyun yeri dolmayınca ortaya çıkan mikrobiyalitler de dikkat çekti. Tatvan İncekaya köyü sahillerinde su çekilmesiyle mikrobiyalitler, ortaya çıktı. Van Gölü’ndeki mikrobiyalitler, dalış turizmi açısından da önemli bir yere sahip. Her geçen gün farklı bölgelerde görülen mikrobiyalitler, özellikte Tatvan'ın Van Gölü kıyısında yer alan İncekaya köyünde, görüntüsüyle adeta mikrobiyalit tarlalarını andırıyor.

        Fotoğrafçılar, Van Gölü sahilinde ortaya çıkan farklı boyutlardaki yüzlerce mikrobiyaliti görüntüledi. Oluşan görüntüler bir yandan görsel güzellik sunarken, diğer taraftan ise su çekilme seviyesinin boyutunu gözler önüne serdi. Bölge halkı gördükleri manzara karşında şaşırdıklarını söylerken, geçen yıl ile bu sene arasında çok büyük fark olduğunu belirtti.

        Serkan Sönmez, "Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyünde suların çekilmesiyle beraber doğal güzellikler oluşmakta. İl dışından gelen turistlerin ilgisini çekmekle beraber burada yaşayan vatandaşları da tedirgin etmektedir. Bunun sebebi Tatvan'da ve çevre ilçelerde hissedilen kuraklık. Van Gölü'nün çok fazla çekilmesi, yerli halkı da tedirgin etmektedir" dedi.

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