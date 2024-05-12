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        Bitlis'te çakan şimşekler geceyi aydınlattı

        BİTLİS'teakşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 23:56 Güncelleme: 13.05.2024 - 00:00
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        Bitlis'te çakan şimşekler geceyi aydınlattı
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        BİTLİS’teakşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşeklerin geceyi aydınlattığı anlar kamera ile görüntülendi.

        Bitlis’te Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkili olan yağmur akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Şiddetli yağmurla birlikte çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıklarla çakan şimşekleri, Beş Minare Mahallesi'nde oturan Ahmet Araç isimli vatandaş kamerayla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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