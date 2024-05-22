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        Bitlis'te yağmur; şimşekler geceyi aydınlattı

        BİTLİS'te gece saatlerinde yağmur etkili olurken, yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı, o anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 02:00 Güncelleme: 22.05.2024 - 02:05
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        Bitlis'te yağmur; şimşekler geceyi aydınlattı
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        BİTLİS'te gece saatlerinde yağmur etkili olurken, yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı, o anlar kameraya yansıdı. 

        Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından Bitlis'te gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağışın etkili olduğu kentte gece boyu şimşek de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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