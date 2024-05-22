2 bin 247 rakımda uyanan bozayıları 'elle beslenmeyin' uyarısı

BİTLİS'te havaların ısınması ile bozayılar kış uykusundan uyanırken, Nemrut Krater Gölü'ne gelen ziyaretçiler tarafından ilgi odağı olan hayvanlar için 'elle beslemeyin' ve 'çöp atmayın' uyarısı geldi. Bitlis Eren Üniversitesi'nden (BEÜ) Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, "Eğer bölgeye çöp bırakılırsa, daha fazla ayı bölgeye gelecektir" dedi.

Havaların ısınması ile kış uykusundan uyanan bozayılar, kışın tükettikleri besini tekrar karşılamak için yiyecek arayışına giriyor. Kamp ve piknik alanlarında yiyecek arayan bozayılar, özellikle geceleri ortaya çıkıyor. Her yıl Nemrut Krater Gölü'ne gelen ziyaretçiler tarafından ilgi odağı olan bozayılar için 'elle beslemeyin' ve 'çöp atmayın' uyarısı yapıldı.