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        Bitlis'te iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

        BİTLİS-Diyarbakır kara yolunda iki kamyonun çarpıştığı kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 17:43 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:45
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        Bitlis'te iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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        BİTLİS-Diyarbakır kara yolunda iki kamyonun çarpıştığı kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        Kaza saat 15.30 sıralarında Bitlis-Diyarbakır kara yolunun 32'nci kilometresindeki Tanrıyar Karakolu mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki kamyonda bulunan Murat İnci, Ercan Kara ve Muammer Kuçaş yaralandı. Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçlarda sıkışanlar AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Bitlis Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kapanan yol araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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