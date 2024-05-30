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        Bitlis'te dededen kalma yöntemlerle imece usulü çeltik ekimi

        BİTLİS'te yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yapılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 09:52 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:52
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        Bitlis'te dededen kalma yöntemlerle imece usulü çeltik ekimi
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        BİTLİS'te yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yapılıyor. Çiftçiler düz arazilerle traktörle, engebeli arazilerde ise insan gücüyle hazırlanan çeltik tarlalarında imece usulüyle bir araya gelerek, küreklerle çeltik havuzları oluşturarak ekime başladı.

        Merkeze bağlı Çeltikli köyünde yaşayanlar, çeltik üretimini yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle yapıyor. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalarda dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen çiftçiler, imece usulü çalışıyor. Düz arazilerde ise traktörle çeltik ekimi yapan çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla birlikte yüksek rakımlı dağın dibinden çıkan doğal kaynak suyunu el yardımıyla açtıkları kanallarla tarlalarına ulaştırıyor. Sürülen tarlalarda küreklerle çeltik havuzları oluşturuluyor. Köylüler, hasat döneminde biçtikleri çeltikleri, köydeki değirmenlerde öğüterek kabuklarında ayırdıkları pirinçleri hem kendileri tüketiyor hem de satarak geçimlerini sağlıyor.

        Köyde pirinç ekimi yapan Ferhat Kın, köylerinde yüzyıllardır devam eden pirinç ekim işinin günümüzde de devam ettiğini belirterek, “Kalite ve lezzet bakımından en iyi pirincin bizde olduğunu düşünüyoruz. Düz arazide traktörle harmanlama yapılıyor. Traktör tarlaya giriyor toprağı hamur kıvamına getiriyor. Sonra biraz bekletip, toprağın sertleşmesini bekliyoruz. Köyde pirinç ekim işini yardımlaşarak yapıyoruz. Herkes geldikten sonra tarlayı ekmeye başlıyoruz. Daha sonra tohumcu tohumu suya atıyor, tohumlar suya atıldıktan sonra su ısındıkça pirinçler suyun içinde kalıyor. Yaklaşık 4 aylık bir sürecin sonunda hasat etmeye başlıyoruz. Hasat sonrası traktör 45 dakika boyunca hasat ettiğimiz pirinç sapları üzerinde işlem yapıyor. Bu da pirincin ayrışmasına neden oluyor" dedi.

        Köylülerden Maşallah Demir ise "Bu iş yüzyıllardır imece usulü ile yapılıyor. Pirinç ekme süremiz, 20 gün sürüyor. Daha sonra 4 ay bekliyoruz. Sonrasında ise hasat zamanı geliyor. Biçtikten sonra değirmene götürüp yeme haline getirebiliyoruz. Buranın pirinci tamamen yerli üretim olduğu için katkı maddesi yoktur" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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