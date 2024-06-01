Nemrut Kraret Gölü, yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlıyor

BİTLİS'in Tatvan ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin 150 rakımlı dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü yolunda 9 Mayıs'ta karla mücadele çalışması başlatıldı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışmalarının ardından 13 Mayıs'ta Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, boz ayıları ve biyoçeşitliliği ile ilgi çeken Nemrut Krater Gölü, yılın her döneminde tabiatseverler ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kampçılara da ev sahipliği yapıyor. Bölge, yaz ayları boyunca binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.