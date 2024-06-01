Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Nemrut Kraret Gölü, yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlıyor

        BİTLİS'in Tatvan ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin 150 rakımlı dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:23 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nemrut Kraret Gölü, yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'in Tatvan ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin 150 rakımlı dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü yolunda 9 Mayıs'ta karla mücadele çalışması başlatıldı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışmalarının ardından 13 Mayıs'ta Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, boz ayıları ve biyoçeşitliliği ile ilgi çeken Nemrut Krater Gölü, yılın her döneminde tabiatseverler ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kampçılara da ev sahipliği yapıyor. Bölge, yaz ayları boyunca binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

        Arkadaşının tavsiyesi üzerine Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Nemrut Krater Gölü’ne gelen Ahmet Karaaslan, bölgenin tarihi yapılarına ve doğasına hayran kaldığını söyleyerek, "Bu manzarayı görünce çok mutlu oldum. İyi ki gelmişim. Herkese tavsiye ederim" dedi.

        Antalya’nın Alanya ilçesinden gelen Nimet Saçlı, Nemrut'un doğasına, yeşilliğine, göllerine ve kraterlerine hayran kaldığını belirtirken, Ergün Erdoğan ise beklediğini çok üzerinde doğal güzellikle karşılaştığını ifade ederek, "Krater gölünün bu kadar geniş bir alan yayılması, çok etkileyici. Burası bir ova gibi. Etraf yeşil ve ormanı var. Ayrıca etkileyici bir rengi var. Her şey çok güzel" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Kara yoluyla ulaşılamıyor! Kalıntılar arasında eşsiz deneyim
        Kara yoluyla ulaşılamıyor! Kalıntılar arasında eşsiz deneyim
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı

        Benzer Haberler

        Nemrut Krater Gölü, yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlıyor
        Nemrut Krater Gölü, yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlıyor
        Göçerlerin yaylalara yolculuğu devam ediyor
        Göçerlerin yaylalara yolculuğu devam ediyor
        Nemrut Kalderası doğaseverleri ağırlamaya başladı
        Nemrut Kalderası doğaseverleri ağırlamaya başladı
        Bitlis'te "Sigara Bırakma ve Akciğer Kanseri" konulu seminer düzenlendi
        Bitlis'te "Sigara Bırakma ve Akciğer Kanseri" konulu seminer düzenlendi
        Ahlat Belediye Başkanı Gülmez, TÜBİTAK yarışmasında derece alan öğrencileri...
        Ahlat Belediye Başkanı Gülmez, TÜBİTAK yarışmasında derece alan öğrencileri...
        Bitlis Belediyesi mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı
        Bitlis Belediyesi mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı