Bitlis'te yüzlerce kişi Filistin için yürüdü, kalabalığa atlılar da destek verdi

BİTLİS'te İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Yürüyüş sonunda basın açıklaması yapan gruba atlılar da Filistin bayrakları ile destek verdi.

Filistin Dayanışma Platformu tarafından İsrail'in saldırılarını protesto etmek için düzenlenen yürüyüş Hüsrevpaşa Mahallesi’ndeki Hacı Mehmet Şirin Camisi önünde başladı. Yüzlerce kişi, ellerinde pankartlar ve Filistin bayraklarıyla yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Bitlis-Mevlana Parkı’na kadar yürüdü. Kalabalığa atlı bir grup da eşlik etti. Burada Kur’an-ı Kerim okuyan grup daha sonra basın açıklaması yaptı.

"8 ayı aşkın bir süredir Siyonistlere direnen Gazze halkının da Filistin direnişine destek olmak için meydanları dolduran vicdan sahiplerinin de tek isteği Siyonistlere karşı anladığı dilden yanıt verilmesidir. Bu bağlamda İslam ülkelerinin liderlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Vakit, Erbakan Hocamızın dediği gibi İsrail'e karşı güç gösterme vaktidir. Zira İsrail rejiminin kınamalardan, sözlü tepkilerden anlamadığı ve şiddetin harekete geçmeden sadece dua ile durdurulamadığı ortadadır. Bugün içinde bulunduğumuz zillet halinin en büyük müsebbibi İslam ülkelerinin aciz liderleridir. Bugün içinde bulunduğumuz zillet halinin en büyük müsebbibi İsrail rejimine karşı vahdet ruhunu kuşanıp İslam Barış Gücü'nü oluşturmayanlardır. Bugün içinde bulunduğumuz zillet halinin en büyük müsebbibi Gazze cayır cayır yanarken, İsrail rejiminin üzerine kabus olamayan İslam ülkelerinin idarecileridir. Ey İslam ülkelerinin liderleri, Allah'tan korkun, İslam'ın izzetine sarılın, dinimizin emirlerini kuşanın. Sizin acziyetiniz yüzünden Gazze yanıyor ve sizin etkisizliğiniz yüzünden Gazzeli kardeşlerimiz soykırıma uğruyor. Bugün İsrail Gazze'de başarılı olduğu takdirde Siyonistlerin yarınki hedefleri Hatay, Diyarbakır, Adıyaman ve daha birçok şehrimiz olacak. Bundan dolayıdır ki; Hamas sadece Filistin için değil, Türkiye için de savaşmaktadır. Türkiye halkı Hamas başta olmak üzere Filistin direniş hareketlerinin ne yanında ne de arkasındadır. Anadolu insanı bugün Filistin direnişinin ta kendisidir. İdarecilerimizden de aynı duruşu beklemekteyiz."